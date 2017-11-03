“فبركة” المخرج السوري محمد بايزيد لحادثة اغتياله تقلب عليه الطاولة (فيديوغراف)

أثار تسريب فيديو يكشف كذب ادعاءات المخرج السوري المعارض محمد بايزيد بتعرضه لمحاولة اغتيال غضب السوريين.

وطالب سوريون بمحاكمة بايزيد، بعد أن تسبب بمخاوف وسط السوريين بشأن حياتهم في تركيا، لما اعتبروه تشويهًا لصورة الثورة السورية.

وأدّت الفضيحة إلى إغلاق بايزيد وزوجته سماح صافي صفحاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول صديقه المصور سلامة عبدو تبرير موقفه، بزعم أنه بالغ بالقصة التي رواها عشية ادعاءاته بتعرض بايزيد لطعنة نافذة.

وعبّر العديد من السوريين عن أسفهم بعد كشف كذب بايزيد، وهو ما فتح الباب واسعًا عليه من انتقادات وسخرية.

وكان المصور سلامة عبدو قد كتب عبر صفحته على فيسبوك في العاشر من أكتوبر أن المخرج محمد بايزيد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء تواجدهما معا.

وخرجت زوجته سماح صافي آنذاك، وقد رسمت سيناريو كاملا لوضع زوجها، مدعية أنه في المستشفى وبحالة حرجة، طالبة من الجميع الدعاء له.