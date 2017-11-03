المخرج الأمريكي بريت راتنر يقاضي امرأة اتهمته باغتصابها

أظهرت وثائق قدمت لمحكمة اتحادية في هاواي، أن المخرج “بريت راتنر” رفع دعوى تشهير على امرأة قالت على موقع “فيسبوك”، إنه اغتصبها قبل نحو 12 عاما.

وأظهرت الدعوى التي قدمها راتنر لمحكمة في هاواي، أنه يقاضي ميلاني كولر متهما إياها بتوجيهها “اتهامات كاذبة وكيدية عن عمد” على “فيسبوك”، وقال إن كلامها ألحق الأذى بحياته الشخصية والمهنية.

ورفض راتنر ومحاميّه مارتي سينجر التعليق على الدعوى.

وقالت روبرتا كابلان محامية كولر في بيان إن “السيد راتنر ومحاميه يحاولان محو الحقيقة عبر التهديدات والتخويف، لكن المحاكم تصدر أحكامها بناء على الحقائق والقانون”.

وقال بيل بيرتون، المتحدث باسم كولر في مقابلة عبر الهاتف، إنها مسحت رسالتها من على “فيسبوك”، وتعيش كولر في هاواي حيث رفعت الدعوى القضائية.

وكانت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، ذكرت يوم الأربعاء، أن 6 نساء وجهن اتهامات لراتنر بالتحرش الجنسي أو بسوء السلوك الجنسي.

ورد سينجر محامي راتنر بالنفي القاطع لما وصفه بأنها “اتهامات شائنة تنطوي على ازدراء” لموكله، وقال: “نحن واثقون بأن اسمه سيُبرأ بمجرد انتهاء الضجة الإعلامية حتى يستطيع الناس تقييم طبيعة هذه الادعاءات بموضوعية”.