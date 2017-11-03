إنجي علاء: أستعد لـ”قانون الكارما”.. وزوجي يوسف الشريف يحترم جمهوره (فيديو)

كشفت المؤلفة المصرية إنجي علاء، عن أنها تستعد لطرح آخر أعمالها المقدمة للجمهور، وهي رواية جديدة تحمل عنوان “قانون الكارما”، مبينة في الوقت ذاته أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة مسلسل جديد يتألف من 45 حلقة يعرض خارج السباق الرمضاني القادم.

وقالت إنجي في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز” خلال مشاركتها بحفل توزيع جوائز مهرجان “مؤسسة الأهرام للدراما التلفزيونية” عام 2017، إنها تشعر بالحزن لعدم ظهور زوجها الفنان يوسف الشريف خلال شهر رمضان المقبل.

وأشارت إلى أن السبب في رغبة زوجها عدم الظهور في رمضان المقبل، يرجع إلى سعيه للحفاظ على المكانة التي وصل إليها عند الجمهور من خلال أعماله السابقة، حيث يحب تقديم أعمال تحترم عقل الجمهور.

وأعربت إنجي عن سعادتها البالغة لحصول مسلسل “كفر دلهاب” على جائزة في مهرجان “مؤسسة الأهرام للدراما” بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لافتة إلى أنها كانت خائفة بشدة على المسلسل ككل وبصفة خاصة على عنصر الملابس رغم أنه تخصصها الذي تعمل به.

وشاركت كاميرا “إرم نيوز” مجموعة كبيرة من نجوم الفن ورجال الإعلام والصحافة حضورهم حفل مؤسسة الأهرام للدراما التلفزيونية عام 2017 والذي يتنافس به 35 عملاً درامياً يتم التصويت خلاله على أفضل الأعمال ونجوم ونجمات الدراما، كما يجري تكريم عدد من رموز الفن المصري، ومنهم عبدالرحمن أبو زهرة ونبيل الحلفاوي وعزت العلايلي.