مواطن يقاضي فنانًا شهيرًا لسبب غير متوقع (صورة)

رفع أحد المواطنين في بنغلاديش دعوى قضائية ضد الفنان “شكيب خان” بسبب إظهاره رقم الهاتف الخاص بالمواطن في أحد المشاهد السينمائية في فيلمه الأخير.

ووفقاً لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي ادّعى الرجل استقبال مئات المكالمات الهاتفية من معجبات الفنان منذ طرح هذا الفيلم في الأسواق، ما تسبب بخسائر مادية ضخمة له، نظراً لأنه يستخدم رقم الهاتف في أعماله التجارية.

وتم طرح فيلم “خان” في الأسواق في 25 تموز/ يونيو المنصرم، و في أحد المشاهد الخاصة بالفيلم أظهر “خان” رقم جواله الخاص بالفيلم في مشهد غير مألوف بالوسط الفني.

وتبين أن الرقم المستخدم صحيح، ويعود لرجل يُدعى ليجيلا مايا، وهو سائق بسيط يعيش بمدينة “إبيزلا” في بنغلاديش.

وبعد مرور أسابيع انتشر رقم الهاتف بين معجبي الفنان الشهير، وفي غضون 5 أيام فقط استقبل مايا أكثر من 500 مكالمة هاتفية من المعجبات الراغبات في التواصل مع خان.

وقال مايا:” منذ الأيام الأولى لعرض الفيلم وهاتفي يستقبل يومياً مئات المكالمات الهاتفية من معجبات شكيب خان، و يحاولن التحدث معي اعتقاداً منهن أنني أنا شكيب”.

وأضاف: “من كثرة تكرار هذه المكالمات بدأت زوجتي تدّعي خيانتي لها مع نساء أخريات، وهذا الخطأ الذي ارتكبه “شكيب” كاد أن يمزق حياتي، ويتسبب في انفصالي عن زوجتي وابنتي الوحيدة “.

ولم يعلق “خان” على القضية التي سيُنظر بها قضائيًا في الثامن عشر من الشهر المقبل.