سليم صبري: أعمال البيئة الشامية بدأت تفقد مكانتها (فيديو إرم)

أنهى الفنان السوري القدير سليم صبري ،تصوير دوره في مسلسل “وحدن”، تأليف ديانا كمال الدين وإخراج نجدت أنزور.

وفي حديث مع موقع “إرم نيوز” أوضح صبري أنه يؤدي دور إمام مسجد القرية ،ويبقى مع النساء في القرية يسعى مع القسّ إلى حل مشكلاتهن.

ولا يرى صبري أن الدراما السورية ظلمت المرأة السورية في ظهورها بالأعمال الدرامية، مؤكدًا أن الدراما السورية قدمت أعمالًا في بطولة نسائية. مشددًا على الأهمية التي يقدمها مسلسل “وحدن” للمرأة ،ويمنح بطولة جماعية لعدد من السيدات.

وحول أعمال البيئة الشامية، أكد صبري أن العمل الشامي قدم سابقًا أعمالًا جيدة وممتعة غير أنها بدأت تفقد أهميتها متمنيًا أن تعود هذه الأعمال إلى مكانتها المهمة عند الجمهور عبر الاهتمام بمضامينها وموضوعاتها وطريقة تقديمها.