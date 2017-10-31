الحبس 3 سنوات لمذيعة مصرية ارتكبت “فعلًا خادشًا للحياء” على الهواء (فيديو)

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس المذيعة دعاء صلاح، مقدمة برنامج “دودي شو” على قناة “النهار”، 3 سنوات، وإلزامها بدفع كفالة مالية، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة جنح مصر الجديدة، اتهم المحامي أشرف ناجي المذيعة دعاء صلاح بالتحريض على الفسق، وارتكاب فعل خادش للحياء، والعمل على هدم قيم المجتمع.

جاء ذلك بعد ظهور المذيعة بـ”بطن منتفخة” في حلقة بعنوان “سنغل ماذر” (الأم العازبة) يوم 28 تموز/يوليو 2017، وفيها استضافت عددًا من رجال الدين، لمعرفة رأيهم في فكرة “الأم العازبة”، وهو ما أثار الجدل وموجة من الانتقادات بسبب ما اعتبر ترويجًا لفكرة الحمل خارج إطار الزواج.