من هي الكويتية نور الفلاح حبيبة مايك جاجر الجديدة؟ (صور)

أثارت العلاقة العاطفية الجديدة، لمطرب الروك البريطاني الشهير، مايك جاجر، البالغ من العمر 74 عامًا، شهية وسائل الإعلام العالمية.

وتوجهت أنظار الصحف، ومواقع التواصل ،مباشرة نحو الفتاة الكويتية ،التي لما تتجاوز الـ”22 عامًا”، ويكبرها بنحو “52 عامًا”، أي أكثر من نصف قرن.

فمن هي الكويتية نور الفلاح، التي تصدرت ،بين ليلة وضحاها ،صفحات الصحف العالمية؟

نور الفلاح، كويتية الأب أمريكية الأم، وتبلغ من العمر “22 عامًا”. تخصصت في السينما والمسرح ،في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت الفلاح أول فيلم وثائقي لها باسم “المشردين” عام 2014، والذي يسلط الضوء على حياة الشوارع.

وهي أيضًا المنتجة التنفيذية للفيلم القصير “بروسا نوسترا”، الذي صدر عام 2016، ويتحدث عن رجل يحلم بعودة أخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

ونشأت نور في منطقة بيفرلي هيلز الراقية في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وصارت واحدة من الوجوه الشهيرة بعد قضائها عدة ليالٍ مع السير مايك جاجر.

والتقى جاجر، نور، أثناء جولة فنية له في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الحالي، حيث توجهت الأنظار مباشرة إليهما، وتبين ارتباطهما بعلاقة عاطفية.

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ويعتقد أن مطرب الروك ونور التقيا عن طريق المنتج التلفزيوني برين راتنر، حيث اجتمعا على العشاء برفقة طاقمه ،وتناولوا جميعًا الكافيار. في الوقت الذي انفصل فيه جاجر عن راقصة الباليه ،ميلاني هامريك (31 عامًا)، والتي لديه منها أصغر أطفاله.

بالنسبة لنور، ورغم أنها لفتت الانتباه بعلاقتها مع جاجر، لكن سبق وأن التُقطت صور لها برفقة الممثل تشارلي شين ،الذي أعلن سابقًا إصابته بمرض الإيدز.

وليست نور الوحيدة في عائلتها ،التي تمتعت بعلاقة فريدة مع أحد المشاهير، ففي 2013 التقطت عدسات المصورين، صورًا لشقيقتها ريمي الفلاح ،وهي برفقة برينس جاكسون، ابن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

ووفقًا لتقارير إعلامية ،فإن لعائلة نور الفلاح، صلة قرابة بالعائلة الحاكمة في الكويت.

وتقدر ثروة العائلة بمليار دولار، وتتنقل بين الكويت ،وموناكو ،ودبي، وباريس، ومناطق مختلفة من أوروبا.

وحين سؤال والدة نور وريمي، عن مدى موافقة الأب على علاقة ابنته ريمي بابن ملك البوب مايكل جاكسون، بدا من إجابتها أنه رغم انتمائه لعائلة محافظة، إلا أنه لا يمانع.