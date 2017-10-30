بالصور.. ظهور نادر لزوجة زعيم كوريا الشمالية وشقيقته

اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زوجته وشقيقته في زيارة لمصنع أدوات تجميل في العاصمة بيونغ يانغ، في ظهور نادر لأقوى امرأتين بالبلاد ،على الرغم من تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وأبرزت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية (كي سي ان ايه)، خبر الزيارة وأرفقته بصور عديدة لكيم وزوجته ري سول جو، وأخته الصغرى يو جونغ على غير العادة.

ونادرًا ما تظهر السيدة الأولى بكوريا الشمالية، وأخت كيم معًا في المناسبات الرسمية، وكذلك نادرًا ما ترافقا الرئيس خلال جولاته المحلية منذ توليه منصبه عام 2011.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن “الكثير لم يعرف من قبل بأن كيم البالغ من العمر 33 عامًا متزوج ،قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي عام 2012 بأن المرأة الصغيرة ،التي ظهرت إلى جانبه في مناسبة رسمية هي زوجته”.

وحتى الآن لا يُعرف الكثير عن تلك المرأة ،بما فيه عمرها ،لكن يُعتقد بأنه يترواح بين 27 و32 عامًا، فيما ظن الكثيرون في البداية بأنها المغنية الكورية هيون سونغ وول ،بحسب ادعاءات روجتها الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وكانت صحف أمريكية كشفت بأن ري هي خريجة جامعة كيم سونغ الكورية ،وحائزة على شهادة الدكتوراه في العلوم، فيما تعمل والدتها كطبيبة نساء في مستشفى كوري، ووالدها بروفسور في جامعة محلية.

وتحدثت تقارير عديدة عن أن الزعيم الكوري وري أنجبا 3 أطفال واحد منهم عام 2010 ،وآخر عام 2012 ،وطفل ثالث في شباط/ فبراير من العام الحالي.

ولم تظهر ري المعروفة بولعها بالأزياء ،في الحياة العامة في العامين الماضيين ،بعد ظهورها مع زوجها 18 مرة عام 2012، و22 مرة عام 2013، و15 مرة عام 2014، و7 مرات عام 2015.