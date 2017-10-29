بوسي تواجه تهمًا بتزوير شيكات بالملايين

مثلت الفنانة المصرية بوسي، اليوم الأحد، أمام مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، لاستكتابها بشأن الشيكات الموقعة عليها لطليقها، بعد قيامه برفع دعوى قضائية ضدها طالب فيها بحقه في مبالغ مالية مقدرة بملايين الجنيهات.

وحضرت بوسي أمام أبحاث التزييف والتزوير بالمصلحة، حيث تم استكتابها أكثر من مرة للوقوف على مدى حقيقة توقيعها على تلك الشيكات من عدمه، تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستكتابها قبل الحكم في القضية.

وتقدمت الفنانة الشعبية بطعن على الشيكات المقدمة بتوقيعها لصالح طليقها وليد عاشور في أكثر من قضية، حيث حضرت أمام محكمة مصر الجديدة مؤخراً لتقر بأن التواقيع ليست تواقيعها، لتصدر المحكمة قرارها باستكتابها ومضاهاتها بالتوقيعات الموجودة على الشيكات.

وبوسي مطربة شعبية ولدت العام 1981 وشاركت في أكثر من عمل فني، وتصاعدت شهرتها بعد أغنيتها الشهيرة “آه يا دنيا”.