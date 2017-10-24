عمرو دياب ودينا الشربيني يطيران معًا إلى الإمارات

غادر المطرب المصري عمرو دياب، بصحبة مواطنته الفنانة دينا الشربيني، اليوم الثلاثاء، من القاهرة إلى دبي في زيارة للإمارات تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في بعض الفعاليات الفنية والإعداد لحفله الكبير، المقرر إقامته في دبي يوم الـ 29 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأنهى دياب إجراءات سفره بصحبة دينا، على رحلة طيران الإمارات والمتجهة إلى دبي وانتظرا بصالة كبار الزوار لحين صعودهما إلى الطائرة.

وحرص عدد من الركاب والعاملين بالمطار على مصافحة دياب، والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للفنان عمرو دياب أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الفنانة دينا الشربيني، وسط علامات استفهام كبيرة على سر إخفائهما لحقيقة علاقتهما.

وقام النجم المصري بنشر صورة له مع دينا الشربيني على “تويتر” من عيد الميلاد باليوم التالي، مشيرا إلى أن دينا الشربيني بطلة عمله الفني الجديد.