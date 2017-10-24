بيع لوحة رسمها ترامب بـ16 ألف دولار (صورة)

من المعروف أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تحول إلى فن الرسم كهواية بعد أن ترك منصبه. فهل سيسير الرئيس دونالد ترامب على خطى سلفه، متشجعا على ذلك ببيع لوحة رسمها لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 16 ألف دولار؟.

وليست هذه المرة الأولى التي تباع فيها لوحة رسمها ترامب بمبلغ كبير: ففي عام 2005 باع لوحة لأفق مدينة نيويورك وفي الوسط منه مبنى برج ترامب بأكثر من 29 ألف دولار في يوليو تموز الماضي.

وقالت دار جوليانز أوكشنز للمزادات إن أحدث لوحة لترامب بيعت الأسبوع الماضي في لوس انجليس لمطور عقاري آخر بارز في نيويورك هو إيلي هيرشفيلد.

ويعود تاريخ اللوحة التي تحمل توقيع ترامب إلى عام 1995 عندما امتلك حصة في مبنى إمباير ستيت الشهير المكون من 102 طابق في وسط حي مانهاتن.

واتهم ترامب شاغلي العقار بالسماح للفئران بالانتشار في ناطحة السحاب وأقام دعوى قضائية لم تكلل بالنجاح في محاولة لطردهم. وباع لاحقا حصته في المبنى في عام 2002.

ورسم ترامب ناطحة السحاب في منتجع مار الاجو الخاص به في فلوريدا لصالح مزاد خيري حيث بيعت اللوحة بأقل من 100 دولار. واحتفظ المشتري الأصلي، الذي لم تكشف دار المزادات عن اسمه، باللوحة إلى الآن.

واشترى هيرشفيلد، الذي تمتلك شركته مساحة تجارية تزيد عن مليون قدم مربعة وأكثر من ألف وحدة سكنية، لوحة بالقلم الرصاص لبرج ترامب رسمها آندي وارهول في عام 1981 .

وقال هيرشفيلد في بيان “عملا وارهول وترامب تصوران فريدان ومهمان لمدينة نيويورك وسيشكلان إضافتين لمجموعة هيرشفيلد الفنية”‭.‬

وسبق أن تشارك هيرشفيلد وترامب في مشروعات مختلفة للتطوير العقاري، من بينها الأبراج السكنية الكبيرة التي تعرف باسم ترامب بليس على نهر هدسون على الجانب الغربي لمانهاتن.