بالفيديو.. إعلامي مصري يسب عمرو دياب على الهواء بسبب تركي آل الشيخ

قال الإعلامي المصري محمد الغيطي إن مواطنه النجم عمرو دياب حصل على مليون دولار و4 سيارات فارهة من الشاعر السعودي تركي آل الشيخ لكي يضم أغنية “برج الحوت” لألبومه الجديد، مشيرًا إلى أن الأخير وعد زوجته السرية الفنانة أمال ماهر بأن أكبر نجم في الوطن العربي سيغني لها.

وأضاف الغيطي خلال برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “إل تي سي”: “أخشى على الفن المصري من تركي آل شيخ.. لأن المال العربي يؤثر سلبًا على قيمة الغناء المصري”.

وتابع: “أكبر دليل على ذلك الألبوم الأخير الذي أنتجه لعمرو دياب، لأنه تافه وكلمات تافهة وصوت تافه” على حد تعبيره.

وأوضح: “وبالتأكيد عمرو دياب لا يهمه إلا جمع الأموال وامتلاك السيارات والذهاب للجيم”.