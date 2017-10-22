المخرج الأردني محمد عزيزية يعترف: الدراما التاريخية في ورطة

يواجه محسن العلي، منتج مسلسل “السلطان والشاة” صعوبة بالغة في تسويق مسلسله الجديد، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة ولم تتحمس الفضائيات العربية البارزة لشرائه، ومؤخرا تواصل مع الفضائيات من جديد أملاً في أن يجد له مكاناً على مائدة رمضان المقبل، إلا أن المقابل المادي الذي عرض عليه من قبل الفضائيات ضعيف جدًا ولا يتناسب مع قيمة المسلسل التاريخي الذي تكلف تصويره مبالغ طائلة.

وعلق المخرج الأردني محمد عزيزية قائلاً إن “مسلسل (السلطان و الشاة) رائع على كل المستويات من حيث القصة والفكرة، وفريق العمل، والأزمة في التسويق ليست عيبًا في العمل، ولكن لأن المناخ تغير وباتت الفضائيات ترضي المعلن قبل الرغبة في إسعاد المتلقي، لذا أصبحت الدراما التاريخية في ورطة، لأن الفضائيات تلهث وراء أعمال الإثارة والأكشن”.

وتابع أنه في “الأيام القادمة سوف تختفي الأعمال التاريخية والدينية، وسنجد أنفسنا أمام دراما الإثارة فقط، لأن الدراما التاريخية تتكلف ميزانيات كبيرة، ما يجعل شركات الإنتاج في مأزق وتعيد حساباتها قبل الدخول في عمل بات تسويقه مغامرة غير مأمونة”.

يذكر أن مسلسل “السلطان والشاة” من إخراج محمد عزيزية، وسيناريو عباس الحربي وبطولة محمد رياض ومادلين طبر وسامر المصري وأحمد ماهر، وتدور أحداثه حول الصراع بين السلطان العثماني (سليم الأول) والشاة (إسماعيل الصفوي)، وتسلط الأحداث الضوء على إسماعيل الصفوي وفحوى هذه الحقبة الزمنية التي غيّرت مسار الحياة السياسية في المنطقة العربية، وكيف أن هذا الصراع أثّر على التاريخ الذي انعكس امتداده على الحاضر بشكل كبير.