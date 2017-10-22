إطلالة جريئة لـ “إيفانا ترامب” في شوارع نيويورك (صور)

شوهدت إيفانا طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغة من العمر 68 عامًا ،وهي تسير بكلبها الصغير في شوارع نيويورك بعد تناول الغداء مع صديقتها بأحد المطاعم في المدينة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا الظهور يعتبر الأول لإيفانا بعد حربها الكلامية التي اندلعت مع ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي على لقب “السيدة الأولى” للولايات المتحدة.

وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، ذكرت أن النزاع بدأ بين السيدتين عندما وصفت طليقة ترامب وزوجته الأولى إيفانا، نفسها بـ”السيدة الأولى” للولايات المتحدة باعتبارها الزوجة الأولى لترامب، وذلك في أحد البرامج التليفزيونية، في إطار ترويجها لكتاب جديد لها عن حياتها مع ترامب.

ولبست إيفانا بدلة من اللون الأزرق الفاتح النابض بالحياة، وقميص حرير أزرق، إضافة إلى انتعالها حذاء من الكعب العالي. كما حملت في يدها اليمنى حقيبة يد من ماركة “ديور” ،ورفعت شعرها الأشقر لأعلى مع زوج من الأقراط الذهبية البراقة، ووضعت كحلًا أسود في عينيها وأحمر شفاه وردي شاحب.

وسارت إيفانا في الشارع دون ابتسامة ظاهرة على وجهها، رغم تألقها الملفت للنظر.