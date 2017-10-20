سعد لمجرد يعود للمغرب إثر فوزه بجائزة “باما”

ذكر موقع صحيفة “الصباح” المغربية، أن الفنان سعد لمجرد عاد إلى المغرب ليلة أمس الخميس، وأقيم على شرفه حفل استقبال بإحدى الفيلات بالعاصمة الرباط، بحضور أصدقائه وبعض الشخصيات.

وأضاف الموقع أن الحفل أحياه الفنان الشعبي المغربي “عثمان ملين” الشهير بـ”مول البندير”.

وصادفت هذه العودة الإعلان عن فوز “لمعلم” بجائزة “باما” (Big Apple Music Award)، لأفضل فنان اجتماعي في الشرق الأوسط لعام 2017، والتي تعتمد بالأساس على المصوتين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك –تويتر – انستغرام…).

وكان عدد من الأسماء الفنية الكبيرة في العالم العربي مرشحا لنيل الجائزة، كمحمد منير، وسميرة سعيد، وتامر حسني، وشيرين، وكاظم الساهر، ونانسي عجرم، ووائل كفوري، وصابر الرباعي.

وتساءلت وسائل إعلام، عن مدى إمكانية حضور لمجرد لتسلم الجائزة شخصيا، خلال الحفل الذي سيقام يوم 17 نوفمبر المقبل، بقاعة “باركلي ارينيا” في مدينة هامبورغ الألمانية. خاصة بعد أن تخلص من السوار الإلكتروني بأمر قضائي، وأصبح يتمتع بحرية أكبر في التنقل، لكن لم يتم الحسم في ملفه بشكل نهائي.