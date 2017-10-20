لصوص يقتحمون مسكن “ماريا كاري” فلا يجدون سوى حقائب ونظارات شمسية

ذكر موقع TMZ أن المغنية الأمريكية “ماريا كاري” تعرضت أثناء إقامتها في لوس انجلوس للسرقة ليلة الأربعاء/ الخميس، إلا أن اللصوص كانوا سيّئي الحظ، فلم يسرقوا سوى حقائب يد ونظارات شمسية لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار.

وكانت النجمة وقت وقوع السرقة في مدينة نيويورك، ولم ينتبه الفريق الأمني الذي يحرس المنزل إلا بعد مرور 3 ساعات على العملية.

وبعد تفقد محتويات المنزل، تم التأكد من أن قيمة المسروقات لم تتجاوز 50 ألف دولار، أي ما يساوي بالنسبة لماريا كاري ثانية من الغناء في إحدى الحفلات.

ومعروف أن المغنية من أغنى الأغنياء في الوسط الفني الأمريكي، وأن لديها الكثير من المجوهرات، أشهرها خاتم الخطوبة الذي أهداها إياه الملياردير الأسترالي “جيمس باكر”، وقيمته 10 ملايين دولار.

لكن يبدو أنها تضع مجوهراتها في مكان آمن، لأن اللصوص أهدروا ليلة من العمل الشاق دون العثور على شيء ثمين.