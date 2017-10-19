هكذا سخرت مطربة لبنانية من إطلالة سعد لمجرد الأخيرة (صورة)

أحيانًا تتشابه نجمات الفن في نفس الإطلالة، قبل أن يأتي دور الجمهور ليضعهما في خانة المقارنة، ولكن ظهور فنانة بإطلالة نجم رجل بالتأكيد سيثير ذلك الأمر الجدل والسخرية.

وكان مطرب البوب المغربي سعد لمجرد قد أثار جدلاً غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة ظهر فيها بإطلالة اعتبرها رواد مواقع التواصل أقرب إلى الزي النسائي، إذ ارتدى فيها قميصا طويلا يتخطى الركبة.

ولم تفوت المغنية اللبنانية الشابة جنى تلك الإطلالة لسعد، واستحضرت إطلالة مشابهة لإطلالة سعد، ومازحت لمجرد، ووضعت صورتها جنبا إلى جنب مع صورته في منشور واحد عبر إنستغرام، وأرفقته بتساؤل: “من فيهما صاحب الإطلالة الأجمل”؟، مطالبة جمهورها بالتصويت.