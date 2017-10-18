بعد مزاعم تحرش.. المنتج الأمريكي واينستين يستقيل من مجلس إدارة شركته

قالت شركة “واينستين” إن المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين استقال من مجلس إدارة الشركة.

ويواجه واينستين مزاعم بأنه تحرش أو اعتدى جنسيًا على عدد من النساء على مدى ثلاثة عقود من عمله في مجال السينما.

وفي بيانها، أمس الثلاثاء، قالت الشركة إنها صادقت على قرارها الصادر في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول بطرد واينستين من منصب المدير التنفيذي للشركة، العاملة في مجالي الأفلام والتلفزيون والحائزة على جوائز، والتي كان واينستين أسسها مع أخيه.

وأكد مصدر مقرب من واينستين استقالته من مجلس الإدارة ،دون مزيد من التفاصيل. ونفى واينستين ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها.

كما أعلنت وحدة “لكزس”، التابعة لشركة تويوتا اليابانية للسيارات، أمس الثلاثاء، أنها تجري حاليًا تقييمًا لشراكتها مع شركة “واينستين”. وتشارك “لكزس” في رعاية برنامج تلفزيون الواقع (بروجيكت رانوي) الذي تشارك شركة “واينستين” في إنتاجه.

وقال مصدر مطلع إن شبكات (أيه. آند إي.) التلفزيونية التي تعرض برنامج (بروجيكت رانوي) تبحث كذلك خياراتها فيما يتعلق بعرض البرنامج.

وحذفت الشبكات اسم شركة “واينستين”، بوصفها منتجًا منفذًا، وشعارها من برنامج (بروجيكت رانوي) الأسبوع الماضي.