غادة بشور: لا تعنيني شائعات زواجي.. وهذا هو جديدي

أعربت الفنانة السورية غادة بشور عن دهشتها من انتشار الشائعات التي تلاحقها دومًا ،وخاصة شائعات الزواج. وقالت في تصريح خاص لشبكة “إرم نيوز” أنها تشكر الله لأنها وبرغم تقدمها في السنّ لم يزل هناك رجال يتقدمون بطلب الزواج منها، وأن بعض الفتيات ما فتئن يعلنّ أنها تسرق الشباب منهن لترد على الجميع بـ”حلال ع الشاطر”.

وأكدت بشور أنها ليست بحاجة لفبركة قصص عن زواجها، أو المساهمة بانتشار أي شائعة حولها، في رد منها على بعض الأقاويل التي تتناول الشائعات الخاصة بها. مضيفة أنها غير معنية بما يتحدث به الناس، خاصة إن كان غير حقيقي لأنها مشبعة من الشهرة، ومكتفية بمحبة الجمهور لها، غير أنها تكون معنية أمام جمهورها بنفي الأخبار غير الصحيحة فقط ،حتى تستمر المصداقية بينها وبينهم.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، أوضحت بشور أنها تصور مشاهدها الأخيرة من دورها في مسلسل “غضبان” ،والتي تجسد فيه شخصية “والدة غضبان”.

كما أعلنت عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل “حريم الشاويش”، حيث تلعب شخصية “وصال” ،وهي امرأة قوية تحاول الاحتيال لمساعدة زوجها للحفاظ على الأملاك والإرث، وأضافت أنها بصدد قراءة نص لعمل جديد لم تقرر بشأنه بعد.

وحول انتشار أعمال البيئة الشامية، أكدت أن الجمهور ما يزال لديه حب متابعة هذا النمط من الأعمال، وهي كفنانة تحب أن تتواجد ضمن السباق الرمضاني في أعمال البيئة الشامية.