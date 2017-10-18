سعد لمجرد يكشف سر اختفائه (صورة)

كشف النجم المغربي سعد لمجرد عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان منشغلًا في تحضير عمل فني جديد سيكون بمثابة “مفاجأة للجميع”.

وكتب لمجرد عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “اشتقت لكم كثيرًا.. اختفيت قليلًا لأُعدّ لكم شيئًا إن شاء الله يعجبكم”.

وكان القضاء الفرنسي قرر إزالة السوار الإلكتروني ،الذي كان يحمله المغني المغربي، وبهذا أصبح بإمكانه التنقل بحرية أكبر في فرنسا وفق ما صرح به المحامي إريك دوبون ومريتي لقناة “2M” المغربية.

ويعد القرار مؤشرًا جيدًا على تحسن الموقف القانوني لسعد، المتهم في قضية اغتصاب فتاة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ،ويتوقع أن تسفر المحاكمة المنتظرة خلال الأيام المقبلة عن حكم لصالحه.