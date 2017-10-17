بالفيديو.. لجين عمران تهنئ حسين الجسمي عقب تكريمه بمصر وتتجاهل يحيى الفخراني

توجهت الإعلامية السعودية لجين عمران، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ؛لحصول المطرب الإماراتي حسين الجسمي على الدكتوراه الفخرية ،خلال تكريمه في الجامعة الكندية بمصر.

عمران، لبت دعوة تكريم الجسمي، ونشرت مقطعًا من التكريم عبر صفحتها الرسمية “انستغرام”، وعلقت عليه: “تشرفت بتلبية دعوة عزيزة جدًا على قلبي.. دعوة شهدت فيها تكريم الفنان الصديق ،الأخ حسين الجسمي، في جمهورية مصر العظيمة ومنحه دكتوراه فخرية من الجامعة الكندية”.

وتابعت لجين: “أثبت أنه فعلًا جبل على مد السنين.. عالٍ وشاهق.. راسخ وشامخ حيث أهدى الجسمي بدوره التكريم لدولته دولة الإمارات العربية المتحدة فهنيئًا لها بابنها.. وهنيئًا لجمهوره ومحبيه في العالم العربي بأكمله.. مبروووووك د.حسين الجسمي”.

توجه الإعلامية السعودية بالتهنئة إلى المطرب الإماراتي الجسمي، وتجاهلها الفنان المصري يحيى الفخراني، الذي حصل بدوره على الدكتوراة الفخرية، عرضها لانتقادات لاذعة، خاصة وأن لجين كانت تتوسط الجسمي والفخراني خلال الحفل بعد التكريم.