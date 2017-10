بالفيديو.. لجين عمران تهنئ حسين الجسمي عقب تكريمه بمصر وتتجاهل يحيى الفخراني

.. #لحظات_سنابيه .. تشرفت بتلبية دعوة عزيزه جدا على قلبي .. دعوة شهدت فيها تكريم الفنان ، الصديق ، الأخ حسين الجسمي في جمهورية مصر العظيمه و منحه دكتوراه فخريه من الجامعه الكنديه .. أثبت انه فعلا جبل على مد السنين عالي و شاهق راسخ و شامخ .. حيث أهدى الجسمي بدوره التكريم لدولته دولة الإمارات العربية المتحدة فهنيئا لها بإبنها .. و هنيئا لجمهوره و محبينه في العالم العربي بأكمله????????????????????????❤ .. مبروووووك د.حسين الجسمي @7sainaljassmi .. و تحية تقدير للفنان المخضرم الدكتور يحيى الفخراني .. .. تغطيه كامله للحفل و التكريم في سنابي Lojain.omran

A post shared by Lojain omran ???????? (@lojain_omran) on Oct 16, 2017 at 10:21am PDT