حسين فهمي يشنّ هجومًا لاذعًا على قناة “الجزيرة” القطرية

أعرب الفنان المصري، حسين فهمي، عن غضبه الشديد تجاه ممارسات قناة “الجزيرة” القطرية بعد هجوم الفضائية عليه عقب التوقيع على استمارة حملة “علشان تبنيها” المؤيدة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية بعد أن نسبت له تصريحات تتعلق بتأييده للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال فهمي في بيان رسمي، اليوم الإثنين: “إن قناة الجزيرة دأبت على استخدام أسلوب قلب الحقائق وتحريف الوقائع وتشويه المواقف منذ أن قام الشعب المصري بثورته العظيمة في 30 يونيو 2013”.

وجاء في البيان “فور توقيع الفنان حسين فهمي على استمارة “علشان تبنيها” التي تدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، والتي يبدو أنها أثارت غضب قطر وأدواتها وأبواقها، بدأت قناة الجزيرة حملة تشويه تطال الموقعين على الاستمارة وفي مقدمتهم الفنان حسين فهمي، حيث قام مذيعها بنقل تصريحات كاذبة عن لسان فهمي تزعم تأييده لمحمد مرسي خلال لقاء جمع الأخير بمجموعة من الفنانين والمثقفين المصريين في قصر الاتحادية العام 2012″.

واستكمل البيان بأن اللقاء المذكور تم بدعوة من رئاسة الجمهورية بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها بعض الفنانين المصريين والممارسات المهينة للفن من أصحاب “الفكر المتشدد” وتم خلال اللقاء المطالبة بضرورة أن تواجه هذه الممارسات والإساءات من خلال القانون وضرورة احترام دور الفن والثقافة في بناء مصر الحديثة وحرية الإبداع التي لا بد وأن تتاح كاملة وغير منقوصة”.

وتابع البيان، “حديث مذيع الجزيرة بأن الفنان حسين فهمي صرّح بعد اللقاء المذكور قائلا أنا لم أعط صوتي لمحمد مرسي في الانتخابات السابقة لكنني في أول انتخابات مقبلة سأصوت لهذا الرجل الفذ، وهذه الجملة هي إحدى الأكاذيب التي اعتادت قناة الجزيرة على إطلاقها استمرارًا لسياستها المعروفة في الكذب والادعاء وتضليل الجمهور”.

واستطرد: “الفنان حسين فهمي قال لمرسي حرفيًا وبحضور بقية الزملاء أنا لم أمنحك صوتي في الانتخابات السابقة، ولكنك الآن أصبحت رئيسًا لجمهورية مصر العربية وبالتالي فإن مهمتنا أن نراقب أداءك في الفترة القادمة وبناء عليه أحدد موقفي في الانتخابات المقبلة ومن المعروف أن هذه الفترة شهدت العديد من الممارسات اللادستورية واللاقانونية والاعتداء على المواطنين الآمنين وممارسة العنف ضد المصريين وتهديدهم المتواصل بالإرهاب الذي لايزال المصريون يعانون منه حتى الآن”.

وذكر حسين فهمي في بيانه: “وبما أن الجزيرة ذكرت هذا اللقاء فمن الواجب عليها أن تذكر أيضًا أن الفنان حسين فهمي خلال اللقاء نفسه انتقد اجتماع مرسي مع هيلاري كلينتون يومها وسأله عن شعوره خلال الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين بصفته رئيسا للدولة، بينما أولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهو ما كان يثير الكثير من علامات الاستفهام التي عرف الشعب المصري اليوم إجابتها”.

واختتم حسين فهمي البيان بالقول: “ويبقى أن نقول لقناة الجزيرة إن الشعب المصري كشف كذبكم وأسقط مشروعكم التخريبي، ولن يعود لهذا العصر الظلامي مهما تطورت أساليبكم المضللة وحملة “علشان تبنيها” مستمرة بقوة ومصر تبني بسواعد أبنائها الأوفياء المخلصين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل قوى الشر والمتلونين سيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ”.