الفنانة سميرة أحمد تطالب السيسي بعودة عيد الفن (فيديو إرم)

وجهت الفنانة المصرية سميرة أحمد نداء للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار بعودة “عيد الفن” مرة أخرى.

وقالت سميرة في لقاء خاص مع “إرم نيوز”: “الفن رسالة عالمية تتخطى الحدود ونستطيع من خلاله التعبير عن أحلامنا ورؤيتنا للعالم أجمع”.

وأضافت النجمة القديرة أنها ستعود إلى جمهورها قريبًا من خلال مسلسل درامي يحمل اسم “بالحب هانعدي” إخراج رباب حسين، التي تعاونت معها من قبل في مسلسل “ماما في القسم”.

وأوضحت أن المسلسل من تأليف الكاتب يوسف معاطي، والذي بدأ في كتابته منذ حوالي 3 سنوات.

وتابعت، أنها لا تود تقديم أعمال بغرض التواجد على الساحة الفنية فقط، ولكنها تريد أن تحتوي أعمالها على رسائل وقيم يتعلمها شبابنا وجميع أفراد الأسرة المصرية.

وأردفت، أنها لا تحب أن تحتوي أعمالها على مشاهد العنف والبلطجة أو ألفاظ تخدش الحياء.

وعن رأيها في الأعمال الدرامية المصرية الأخيرة ووجود أعمال من بطولة نجم واحد، قالت: “هناك تقدم وتطور في الأعمال الدرامية مؤخرًا وهناك أعمال متميزة تم عرضها في رمضان الماضي منها (ظل الرئيس وهذا المساء)”، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون هناك أكثر من نجم بجوارها في العمل”.