رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يستغني عن سيارته عند ذهابه للعمل لهذا السبب (فيديو)

فاجأ الملياردير الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، اليوم الاثنين، متابعيه بخطوة غير مألوفة وقرر رغم انشغالاته ووقته المشحون التوجه إلى مقر مكتبه في مدينة دبي مشياً على الأقدام.

وتستعد المدينة بعد أيام قليلة لاحتضان فعالية رياضية جديدة تحت عنوان “تحدي دبي للياقة.”

وظهر رجل الأعمال البارز بزي العمل الرسمي يمشي بسرعة إلى مقر عمله في دبي، داعياً الآخرين لتقليده والاستفادة من الجو الجميل للمدينة العالمية.

وتقدر ثروة مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بأكثر من 4 مليارات دولار، رغم أنه بدأ حياته من الصفر.

ويظهر الملياردير الإماراتي على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على المبادرات المجتمعية أو إظهار جانب من الأعمال التي يشرف عليها.

ومن المقرر أن تشهد مدينة دبي يوم الجمعة القادم 20 أكتوبر/الجاري فعالية “تحدي دبي للياقة” والتي تستمر لنحو شهر وبمعدل 30 دقيقة يومياً وتستهدف جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً.