بعد اعتقاله.. تفاصيل جديدة تضع الفنان المصري رامي صبري في ورطة حقيقية

قالت مصادر مطلعة إن نقابة المهن الموسيقية في مصر تلقت خطابًا من السجلات العسكرية، يفيد أن الفنان الشاب رامي صبري ليس هو العائل الوحيد للأسرة، وهو ما ينافي الأوراق التي تم اعتماده على أساسها كعضو في نقابة المهن الموسيقية.

وأشار مصدر رفيع المستوى في تصريحات لـ”إرم نيوز”، رافضًا الكشف عن هويته، إلى أن الفنان رامي صبري كان قد قدم أوراقه للالتحاق بالنقابة، ومن بينها شهادة الخدمة العسكرية والتي تفيد بإعفائه من الخدمة العسكرية بدعوى أنه العائل الوحيد لأسرته.

وأفادت السجلات العسكرية في خطابها لنقابة المهن الموسيقية، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الفنان الشاب ليس هو العائل الوحيد لأسرته ولديه شقيق، فضلاً عن أن والده ما زال على قيد الحياة.

ووفق المعلومات السابقة فإن رامي صبري يواجه تهمة التزوير في الأوراق الرسمية في المحاكم المدنية، علاوة على محاكمته عسكريًا بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

ويواجه المطرب الشاب اتهامًا بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، حيث اقتادته القوة الأمنية إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه.

ووفقًا للقانون في مصر، فإن المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، تنص على أنه يعاقب كل من تجاوز سنه 30 أو 31 بحسب الأحوال، وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والفنان الشاب رامي صبري ليس الأول من الفنانين، الذي يُلقى القبض عليه بنفس التهمة، حيث سبقه كل من: تامر حسني، وهيثم شاكر، وأوكا وأورتيجا.