بالفيديو.. ما الذي قاله وزير روسي حتى انفجر بوتين ضاحكا؟

شهدت جلسة لمجلس الوزراء الروسي موقفا طريفا بطله وزير الزراعة، ألكسندر تكاتشوف، فخلال عرضه لخطة من أجل تصدير اللحوم قال مشيدا: “إن ألمانيا نجحت في تصدير لحوم الخنزير إلى عدد من البلدان، منها اليابان والصين وإندونيسيا”.

وأثار ذكر إندونيسيا انتباه الرئيس بوتين، فقاطعه متسائلا وضاحكا: “يصدرون الخنزير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم”، فاعتذر تكاتشوف قائلا: “عفوا قصدت كوريا الجنوبية”، لكنه وجه سؤالا: “ما الفرق؟”، ليدخل الرئيس الروسي في نوبة من الضحك.

وتعد إندونيسيا، أكبر البلدان الإسلامية من حيث عدد السكان.