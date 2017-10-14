ياسمين صبري: لهذا السبب وافقت على “الديزل”.. وجمالي خارج الحسابات

نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري ما تردّد حول موافقتها على المشاركة في فيلم “الديزل” قبل قراءة السيناريو، ومعرفة ملامح الشخصية، والاكتفاء بأنه من بطولة محمد رمضان.

وقالت ياسمين خلال تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: “لا أعرف مصدر هذا الكلام، ولكنني أمتلك رفاهية الاختيار، وقد قرأت السيناريو جيداً.. وأشعر أن الفيلم سيكون خطوة جديدة في مشواري الفني”.

وجاءت “ياسمين صبري” بديلة لـ”هيفاء وهبي” في فيلم (الديزل) بعد صدور قرار بوقف الثانية عن التمثيل لمدة عام من قبل نقابة الممثلين إثر خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وأضافت ياسمين: “بكل تأكيد سعيدة بتكرار التعاون مع محمد رمضان، خاصة أنه فنان يمتلك الموهبة، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.. ولا أبالغ إذا قلت إن مسلسل الأسطورة الذي جمعني به لأول مرة كان سبب انتشاري بشكل قوي على الساحة الفنية، لذا أشعر بالتفاؤل بتكرار العمل معه”.

وعن ترشيحها للفيلم بعد توقيف هيفاء وهبي عن تمثيل الدور قالت: “لا أجد عيباً أو خطأ في هذا الأمر، وأحترم الفنانة اللبنانية ووجودي بعد ترشيحها لا يقلل من شأني أبداً، فأي شيء في الدنيا قسمة ونصيب.. وأتمنى أن أجسد الشخصية بشكل وصورة ترضي الجمهور والنقاد”.

وعمّا تردد بشأن وجود مشاهد إثارة وإغراء في الدور قالت ياسمين: “الدور بسيط، ولا توجد فيه أي مشاهد تدعو للخجل، كما أن شخصيتي لديها خطوط لا أتجاوزها مهما كانت المغريات، فأنا أعتمد على موهبتي، وجمالي خارج الحسابات”.

يذكر أن ياسمين صبري ستبدأ الشهر المقبل تصوير فيلم جديد أمام النجم الشاب محمد إمام، لعرضه في موسم عيد الفطر المقبل.