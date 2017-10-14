شاهد 5 صور التقطتها كاميرا ميدفيديف خلال زيارته الأخيرة للجزائر

نشر رئيس الوزراء الروسي ،ديمتري ميدفيديف، الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع “أنستغرام“، 5 صور فوتوغرافية للجزائر، كان قد التقطها بواسطة آلة تصوير خاصة به، خلال زيارته الأخيرة إليها.

ولخصت الصور جمال مدينة الجزائر العاصمة، من أعلى موقع بها وهو معلم “مقام الشهيد” التاريخي، والذي وضع فيه ميدفيديف إكليلًا من الزهور ،ترحّمًا على شهداء ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر 1954.

وتفاعل ملايين الجزائريين مع سلوك رئيس الوزراء الروسي ،ديمتري ميدفيديف، إذ وجدوها فرصةً لمحاكمة مسؤوليهم ،الذين يفتقدون للحس الجمالي والفني، بحسب أغلب التعليقات ،التي دوّنها معجبون بضيف الجزائر.

وظهر رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، وقتئذٍ مندهشًا من سلوك نظيره الروسي ،وهو يحمل آلة تصوير خاصة، ليلتقط بنفسه مشاهد لجمال العاصمة الجزائرية، بأعلى مكان فيها وهو “مقام الشهيد” أبرز معالم المدينة.

وغادر رئيس الوزراء الروسي الجزائر، بعد زيارة نادرة لرئيس حكومة روسي، منذ 1971 ،في عهد الاتحاد السوفياتي، كان قد التقى خلالها كبار المسؤولين الجزائريين، يتقدمهم رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.