سميرة أحمد: “الخرساء” مسلسل قريبًا.. وانتظروا فيلمًا عن بطولات الجيش المصري

قالت الفنانة المصرية القديرة، سميرة أحمد، إنها قررت إنتاح فيلم كبير عن دور الجيش المصري في هذه المرحلة ومواجهة الإرهاب.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنها فخورة بمشوارها الفني وشخصية “نعيمة”، التي قدمتها في فيلم “الخرساء”، الذي تعتبره الأقرب إلى قلبها، حيث تدرس تحويله إلى مسلسل طويل، وترى أن الفنانة منى زكي الأفضل لأداء هذا الدور.

وفيلم “الخرساء” تم إنتاجه العام 1961، وهو من إخراج حسين الإمام، وبطولة فاخر فاخر، وتدور أحداثه حول فتاة خرساء تتعرض للظلم بسبب جمالها وفقرها من قبل كبير القرية، ويأتي طبيب إلى القرية وينقذها.

ومن جانب آخر، كانت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد قد تبرعت بملابس الشخصيات التي قدمتها عبر مشوارها الفني لصالح صندوق “تحيا مصر”، مشيرة إلى أن هذا أمر بسيط، لأن الوطن يستحق من الجميع التضحية والمساندة.