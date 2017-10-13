نجوم الفن يسخرون من إخفاء عمرو دياب علاقته بدينا الشربيني (صور)

تطرق لأول مرة عدد من نجوم الفن، للعلاقة التي تجمع الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، في ظل إصرارهما على أن ما يجمعهما هو العمل فقط، رغم تداول فيديوهات وصور لهما معاً في عدة أماكن وتجمعات لا يمكن أن تكون خاصة بزميلين فقط.

وأثارت الصورة التي نشرها عمرو دياب مع دينا الشربيني لأول مرة عبر صفحته بموقع “تويتر” وهو يحتضنها من الخلف، وعلق عليها :”مع فريق عمل فيلمي الجديد”، سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ونشر عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنانة يسرا اللوزي صوراً لها بفستان زفاف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “أيام ما كنت أقوم بدور فريق العمل”.

كما نشر الفنان أحمد داوود صورة له مع زوجته الفنانة علا رشدي عبر صفحته في “فيسبوك”، قائلاً: “استنوني أنا وفريق العمل بتاعي في برنامج Saturday night live”.

وسخر الفنان أحمد حاتم من تعليق عمرو دياب من خلال نشر تعليق مماثل له على صورة خاصة به مع فتاتين على إحدى السفن.

وشارك الفنان خالد سرحان مع جمهوره صورة له مع الفنانة داليا البحيري من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، وعلّق عليها: “مع فريق العمل بتاعي”.

وأعرب الفنان رمزي لينر عن حزنه من عدم ارتباطه بطريقة طريفة، إذ نشر صورة له قائلاً :”أصلاً عادي.. فريق العمل مش كل حاجة.. حياتي بلا فريق عمل”.

ونشر الفنان الشاب محمد حاتم صورة له من أحد الأعمال الفنية، قائلاً: “كل واحد وليه فريق العمل بتاعه”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو للفنان عمرو دياب أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الفنانة دينا الشربيني، وسط علامات استفهام كبيرة حول سر إخفائهما لحقيقة علاقتهما، وقام النجم المصري بنشر صورة له مع دينا الشربيني على “تويتر” من عيد الميلاد باليوم التالي، مشيراً إلى أن دينا الشربيني بطلة عمله الفني الجديد.