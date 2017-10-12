بدء المنافسات المباشرة بـ”ذا فويس”.. ومواجهة حادة بين أحلام وعاصي (صور)

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام بدء المرحلة الثانية من برنامج “ذا فويس” الخاصة بالمنافسات المباشرة بين المشتركين، بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بالصوت.

ووقعت مواجهة حادة بين النجمين أحلام وعاصي الحلاني عبر صفحتهما على موقع “تويتر”، مع بدء المنافسات، اذ أكد كل منهما أن فريقه سيكون الفائز.

ورد عاصي الحلاني على تغريدة أحلام التي تهدد فيها فرق النجوم المنافسين في ذا فويس بـ”الويل”، قائلاً: “حلو الإنسان يحلم بس مش ضروري يتحول الحلم لحقيقة، يا أحلام وإليسا وحماقي”.

كما نشر الحلاني على “تويتر” صورة تجمعه بنجوم لجنة تحكيم ذا فويس “إليسا وحماقي وأحلام” في الكواليس.

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات الموسم الرابع من “ذا فويس” عبر قناة “ام بي سي” خلال شهر ديسمبر المقبل.