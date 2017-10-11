بالصور.. إيفانكا ترامب تبدو بغاية السعادة لجلوسها بجانب ترودو بحفل عشاء

بدت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، في غاية السعادة وهي جالسة إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي، خلال قمة النساء الأكثر ثراء في فورتشن وغالا وواشنطن العاصمة.

وتوسط ترودو زوجته وإيفانكا في عشاء بدا أن الجميع يستمتع به، مساء أمس الثلاثاء، كجزء من قمة فورتشن التي تستمر 3 أيام.

والتقطت صور لإيفانكا وترودو، بعد انتهاء النقاش حول جدول القمة، مع طلبة المدارس وهما يبدوان سعيدين وحيويين جدا، فيما تحدثت إيفانكا مع عدد من الطلبة.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، طرح في اليوم الأول للقمة عدة قضايا مثل ضرورة تبني أفكار لحماية المرأة والبيئة، إضافة إلى العمل على وضع بنود جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا”.