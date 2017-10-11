يحيى بيازي: أتمنى الخروج من عباءة الشخصيات السلبية (فيديو إرم)

أعرب الفنان السوري يحيى بيازي ،في حديث مع “إرم نيوز”، عن أمنيته في تقديم شخصية مختلفة عن الشخصيات التي تعرض عليه، والتي تكون سمتها السلبية ،وتأتي ضمن خطوط متشابهة، مؤكدًا رغبته في تقديم شخصية رومانسية وعاشقة بعيدًا عن الأنماط التي عرفه بها الجمهور.

وأكد الفنان بيازي على التأثر الدراما السورية الواضح بالأزمة، داعيًا كل المعنيين بهذه الدراما لتحمل المسؤولية خاصة من حيث الاهتمام بالعمل الذي يتم إنتاجه.

وحول تحضيراته للموسم المقبل ،كشف الفنان السوري عن مشاركته في مسلسل “وهم” مع المخرج محمد وقاف، حيث يؤدي شخصية “خليل” ،وهي شخصية تتسم بالطابع السلبي في العمل.