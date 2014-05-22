ريم البارودي: "سالم أبو أخته" فيلم محترم

قالت الفنانة ريم البارودي إن فيلمها الجديد "سالم أبو أخته" لا ينتمي لنوعية الأفلام الشعبية المنتشرة بدور العرض منذ فترة طويلة، مؤكدة أن الفيلم محترم وتشاهده الأسر المصرية دون وجود مشاهد أو ألفاظ خارجة بداخله.

وأوضحت ريم لـ"إرم" حقيقة حذف مشاهد لها من الفيلم، مؤكدة أنه لم يتم حذف أية مشاهد لها، وأن دورها في الفيلم عرض كما هو دون حذف أي شيء منه.

وأشارت إلى أنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلتها عن العمل.

ومن ناحية أخرى أكدت ريم أنها تواصل حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل "دلع البنات"، موضحة أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل.

يذكر أن مسلسل "دلع البنات" من بطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام وخالد سليم وسمير غانم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.