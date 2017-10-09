سما المصري تكشف حقيقة وعدها بالنزول بـ”البكيني” حال تأهل مصر للمونديال (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية سما المصري عن حقيقة وعدها بالنزول بـ”المايوه البكيني” في شوارع القاهرة حال تأهل مصر لمونديال روسيا 2018، مشيرة إلى أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضافت سما في مداخلة هاتفية عبر برنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “إل تي سي”: “لم أعد بهذا الكلام، الذي تم نشره على حساب مزيف، وسبق أن قدمت بلاغًا لغلقه”.

وعن سبب انتشار صورها الفاضحة قالت: “لدي أعداء كثر بسبب دخولي في السياسة، لذا تتم محاربتي بهذا الشكل”.

وأشارت إلى أنها تحضر لمسرحية جديدة سيتم عرضها في موسم الشتاء المقبل، فضلًا عن مشاركتها في عمل جديد استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل.