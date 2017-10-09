شاهد هدية رئيس وزراء إيطاليا الأسبق الغريبة لـ”بوتين” في عيد ميلاده (صورة)

قدم رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، لصديقه القديم الرئيس الروسي ،فلاديمير بوتين، هدية على هيئة لحاف يحمل صورتهما بالحجم الطبيعي وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ65.

وربما يكون برلسكوني، قد استلهم هديته الغريبة بعض الشيء من هدية سابقة أرسلها له نظيره الروسي، والتي كانت فراشًا ادعت فيه العاهرة باتريسيا دي أداريو أنها مارست الجنس عليه مع برلسكوني.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بوتين وبرلسكونى صديقان مقربان منذ فترة طويلة وخلال زيارتهما إلى روما، كان الأخير وحزب “فورزا إيطاليا” يعملان لرفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

ودعم برلسكوني صديقه عندما اندلعت الأزمة، قائلًا إن روسيا كانت تدافع عن “المواطنين الأوكرانيين ذوي الأصل الروسي باعتبارهم إخوة”.

وعندما أقيل برلسكوني من منصبه في العام 2011 ،وحُظر من السياسة بعد فضيحة ضريبية، لم يقتصر بوتين على دعمه الصوتي فحسب، بل سافر لزيارته شخصيًا.

وفي العام 2015، ادعى برلسكوني أن بوتين يريد أن يعطيه الجنسية الروسية ؛ليصبح وزير الاقتصاد في الكرملين.

ويبدو أنه منذ خسارة برلسكوني منصبه ،الذي يأمل في العودة إليه العام القادم، لم تضعف صداقتهما كما يتضح من هدية اللحاف.