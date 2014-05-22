علا غانم تصور "حارة مزنوقة" و"شارع عبدالعزيز"

القاهرة - بدأت الفنانة علا غانم تصوير أول مشاهدها في فيلم "الحارة المزنوقة" مع المخرج بيتر ميميز.

واحتفلت علا غانم مع فريق عمل الفيلم ببدء التصوير الذي يطرح مشكلة البطالة بين الشباب، حيث يشارك في بطولة الفليم الذي قام بتأليفه مصطفى حمدي، كل من أيمن منصور، حسام الخضري، ونغم.

وتقوم علا غانم بالتحضير لأكثر من فيلم، منها "الفرعون الصغير" مع جمانا مراد وفيلم "الدنيا بالمقلوب" مع الممثلين أحمد عزمي وباسم سمرة .

كما تقوم علا غانم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "شارع عبد العزيز"،

بمشاركة الفنان عمرو سعد وإخراج شريف عابدين.