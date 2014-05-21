آشواريا راي تأسر القلوب في "كان السينمائي"

علي الرغم من تواجدها الدائم في ردهات مهرجان كان السينمائي لمدة 12 عاما، إلا أنه في كل مرة تخط النجمة آشواريا راي قدميها على السجادة الحمراء، فإنها قادرة على أن تسحر عقول الجمهور.

نجمة بوليوود حبست الأنفاس عندما مشت على السجادة الحمراء في كان 2014، في ثوب ذيل السمكة ذهبي من إبداعات روبرتو كافالي، وهو الثوب التي سبق وارتدته كريستين تشينوويث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 .

ملكة جمال العالم السابقة التي استحوذت علي الجمال والجاذبية والأناقة مجتمعة، قد انضمت إلى النجمات أمبير هيرد ، واليساندرا أمبريسيو، وساليتا ابناكس.