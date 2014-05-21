آشواريا راي تأسر القلوب في "كان السينمائي"

آشواريا راي تأسر القلوب في "كان الس...

ملكة جمال العالم السابقة تستحوذ على الجمال والجاذبية والأناقة، مجتمعة، وقد انضمت إلى النجمات الأخريات في أكبر مناسبة سينمائية على مستوى العالم.

المصدر: إرم ـ (خاص) من محمود صبري

علي الرغم من تواجدها الدائم في ردهات مهرجان كان السينمائي لمدة 12 عاما، إلا أنه في كل مرة تخط النجمة آشواريا راي قدميها على السجادة الحمراء، فإنها قادرة على أن تسحر عقول الجمهور.

نجمة بوليوود حبست الأنفاس عندما مشت على السجادة الحمراء في كان 2014، في ثوب ذيل السمكة ذهبي من إبداعات روبرتو كافالي، وهو الثوب التي سبق وارتدته كريستين تشينوويث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 .

ملكة جمال العالم السابقة التي استحوذت علي الجمال والجاذبية والأناقة مجتمعة، قد انضمت إلى النجمات أمبير هيرد ، واليساندرا أمبريسيو، وساليتا ابناكس.

و في العام الماضي، كانت النجمة البالغة من العمر 40 عاما، قد جذبت إليها الأنظار على السجادة الحمراء في العديد الإطلالات الرائعة.

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