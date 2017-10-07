شاهد الفيديو الأخير للفنانة المصرية داليا التوني قبل وفاتها في حادث سير

شكل خبر مصرع الفنانتين، داليا التوني وصديقتها الفنانة نورلين، في حادث سير على طريق السويس أثناء عودتهما من عطلة صيفية في العين السخنة، صدمة محزنة للوسط الفني في مصر.

وحقق آخر فيديو للفنانة داليا التوني تداولًا واسعًا خلال الساعات الماضية، والذي ظهرت خلاله وهي تحيي محبيها وتطمئنهم عليها، كما ذكرت خلاله أنها تقوم بإجراء إصلاحات لسيارتها.

وشغلت وفاة الفنانتين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديوهات ورسائل تخصهما وتكشف آخر ظهور لهما قبل الحادث، فمن هما الفنانتان ومشوارهما الفني البسيط وسبب شهرتهما بهذا الشكل؟

داليا المغمورة

الفنانة داليا التوني كانت بدايتها الفنية مع الفنان أحمد مكي خلال مشاركتها في مسلسل “الكبير قوي” عام 2011، قبل أن ينقلها ظهورها مع الفنان محمد رمضان في فيلم الألماني في 2012 نقلة أخرى، لتظهر بعدها في عدة أعمال فنية مثل فيلم “حماتي بتحبني” عام 2014، وفيلم “العملية ميسي” في نفس العام، إلى جانب فيلم “غش الزوجية”، و”ظرف إسود”.

والفنانة صاحبة الـ26 ربيعًا ظهرت في 3 مسلسلات تلفزيونية هي “مولانا العاشق” و”دكتور أمراض نساء” و”حلاوة الدنيا”، لكن لم تحقق خلالها نجاحات كبيرة تضاهي شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بوضوح من خلال عدد متابعيها.

فتاة “الميلودي”

رغم نهايتهما الواحدة كانت بدايتهما مختلفة، فالراحلة “نورلين” لم يكن ظهورها الأول كممثلة، لكنها بدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من الإعلانات أشهرها حملة إعلانات “ميلودي” مع شقيقتها التوأم نجلا عام 2011، لتحقق من خلالها شهرة واسعة.

والفنانة نورلين انتقلت إلى عالم التمثيل من خلال فيلم “محترم إلا ربع”، لكنها توقفت عن العمل الفني وانتقلت إلى الفن الاستعراضي بكليبات وأغانٍ ومهرجانات موسيقية على القنوات الفضائية.

الكلب الناجي الوحيد

لا يعرف الكثيرون أن الحادث الذي تعرضت له الفنانتان كان يشاركهما فيه ثلاثة آخرون نُقلوا للمستشفى بسبب إصابات متفرقة، بالإضافة إلى ناجٍ وحيد وهو كلب الفنانة داليا التوني.