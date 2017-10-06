أحمد عز يستعد لتصوير “أبو عمر المصري”

سافر الفنان المصري أحمد عز منذ أسبوعين خارج مصر بصحبة المخرج أحمد خالد موسى لمعاينة أماكن تصوير مسلسله الجديد “أبو عمر المصري”، والذي سيتم تصويره في 5 دول أوروبية.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “أعود من الخارج منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المتوقع البدء في تصوير أحداث المسلسل أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

وعن سبب حماسه لتقديم مسلسل تلفزيوني مأخوذ عن عمل روائي للكاتب عز الدين شكري، قال: “بصراحة شديدة لم أخطط لهذا الأمر ولم أبحث عن رواية من أجل تحويلها إلى مسلسل الموضوع باختصار شديد أنني أبحث عن الأفضل وقد رفضت 3 سيناريوهات قبل حماسي لـ “أبو عمر المصري”، لأنها لن تضيف لرصيدي الفني أي جديد كما أنها لا تحمل فكرة جديدة وإنما تتسم بالتقليدية، هذا بالإضافة إلى أن العمل الفني المأخوذ عن رواية دائمًا يكون ثريًا جدًا ومليئًا بالتفاصيل المثيرة”.

وتابع: “مسلسل أبو عمر المصري مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري أحدهما تحمل اسم “مقتل فخر الدين” وتتولى الكاتبة مريم ناعوم كتابة السيناريو والقصة جديدة بالنسبة لي وسنرى في الأحداث كيف يتحول رجل مسالم وهادئ الطباع إلى شخص يمتلك القوة والجبروت فالمسلسل صعب جدًا، وأتمنى أن يخرج للناس بشكل يرضي الجمهور”.

وبشأن ما تردد عن رغبته في تقديم جزء ثانٍ من فيلم “الخلية” قال: “لا أرى عيبًا في استثمار نجاح عمل فني فقد وفقني الله سبحانه وتعالى في تقديم هذا العمل وحقق إيرادات كبيرة ونال رضا الجمهور والنقاد وقد تحمس المخرج طارق العريان لتقديم جزء ثانٍ من الفيلم وأنا مؤيد للفكرة”.

وعن تكرار التعاون مع العريان، قال: “الحمد لله توجد كيمياء بيننا والتفاهم يظهر على الشاشة بدليل إعجاب الجمهور كما أنه مخرج كبير وصاحب رؤية مختلفة”.