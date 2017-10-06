دنيا عبدالعزيز: “ظل الرئيس” عمل متكامل وياسر جلال نجم كبير (فيديو إرم)

أعربت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، عن سعادتها بالعمل في مسلسل كبير مثل “ظل الرئيس” لأنه عمل متكامل من جميع الجوانب سواء الفنية أو الإنتاجية، موضحة أن الفنان ياسر جلال، نجم كبير يمتلك موهبة ضخمة ويستحق هذا النجاح رغم تأخره.

وأضافت في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية هذا العام، أنها شاركت في العديد من المسلسلات ذات الستين حلقة، وكانت البداية مع “الأب الروحي”، والذي جسدت فيه -لأول مرة- دور فتاة صعيدية، وهو دور لم تقدّمه من قبل، مشيرة إلى أنها شاركت بعد ذلك في عدة مسلسلات منها “السرايا، والبارون”.

وعن آخر أعمالها الفنية، قالت دنيا عبد العزيز، إنها ستنتهي من تصوير مسلسل “السرايا” مع سوسن بدر ومجدي كامل، والذي يُعرض حاليًا على القنوات الفضائية، وبعدها مباشرة ستبدأ بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي” والذي يتكون من 5 أجزاء.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، شاركت في عدة أعمال فنية منها “أمير الظلام، وفريسكا، وفارس بلا جواد”.

وشاركت كاميرا “إرم نيوز”، في كواليس حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والصحافة وكبار الشخصيات العامة والثقافية في مصر والوطن العربي، لتكريم النجوم الذين تألقوا في السباق الرمضاني الماضي.