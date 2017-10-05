راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية ويصف المنتخبين بـ”الخونة” (صورة)

شن الفنان راغب علامة هجوما عنيفا على النظام اللبناني، وأكد أن الشعب شريك بجريمة دمار الوطن بسبب انتخابه هؤلاء القادة.

ونشر النجم اللبناني عبر صفحته بموقع “انستغرام”، صورة دون عليها مقولة شهيرة للصحفي والروائي البريطاني جورج اورويل “الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين والخونة لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة”.

وعلق راغب علامة علي الصورة، قائلا: “كلام حقيقي 100% نحن شركاء بجريمة دمار الوطن، نحن شركاء في جريمة تجويع الشعب، نحن نشجعهم على التدمير المنظم لحاضرنا ومستقبل أولادنا.. نحن انتخبناهم”.

وكانت لبنان قد شهد تظاهرات واعتصامات بوسط العاصمة بيروت احتجاجا علي فرض سياسات ضرائبية عشوائية، ووعدوا بتصعيد مواقفهم وتحركاتهم في الشارع في الأيام المقبلة.