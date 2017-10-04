بقرار رسمي.. منع هيفاء وهبي من العمل في مصر

أعلن المنتج محمد السبكي، إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر، بناء على قرار من نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وغرفة صناعة السينما.

ونشر السبكي نص القرار عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، قائلًا: “بناء على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر”.

وأضاف أن “إيقاف هيفاء وهبي عن العمل في مصر سيكون بداية من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2017”.

وأشار المنتج المصري الشهير إلى أن القرار شمل رد هيفاء وهبي مبلغ 40 ألف دولار لشركة “السبكي فورسينما برودكشن”، وهو المبلغ الذي كانت الفنانة اللبنانية قد تقاضته من الشركة مقابل دورها بفيلم “ثانية واحدة”.

وتابع السبكي أنه “تم إلزامها بسداد مبلغ مليون و70 ألف جنيه مصري”، قيمة تكاليف يومين من التصوير في فيلم ” ثانية واحدة”.