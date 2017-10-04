قادته لعرش أمريكا.. ماذا قال أوباما لزوجته في ذكرى زواجهما الـ25؟ (فيديو)

فاجأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زوجته ميشيل بطريقة احتفالية غريبة في يوم ذكرى زواجهما الـ25، أثناء مشاركتها في مؤتمر نسائي في ولاية بنسلفانيا أمس الثلاثاء.

وقام باراك أوباما بتقديم رسالة حب ووفاء عبر شريط فيديو تم بثه على الشاشة الرئيسية في نهاية المؤتمر، احتفالا بالذكرى السنوية الـ25 لزفافهما.

وقال باراك في مقطع الفيديو “مرحبا عزيزتي، أنا أعلم أنك الآن تشاركين كل نساء بنسيلفانيا فعاليات مؤتمر مهم، إلى جانب صديقتنا، شوندا ريمس، لكنني مضطر لمقاطعتكن بمناسبة مرور 25 عاما على عيد زواجنا.”

وأضاف: “في الواقع تسكنين قلبي منذ ربع قرن وهذه شهادة بأنك شخص رائع ومقدس وصبور”.

وختم الرئيس الأمريكي السابق بالقول: “أفضل قرار اتخذته في حياتي هو إصراري على الخروج في موعد غرامي معك وآمل أنك تشعرين بنفس الشعور”.