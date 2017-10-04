“درامانا بخير” يفتح باب انتقادات الفنانين للدراما السورية (صور)

شهدت احتفالية “درامانا بخير”، التي أقامتها لجنة صناعة السينما والتلفزيون في العاصمة السورية دمشق، لتكريم عدد من النجوم السوريين وشركات الإنتاج، والتي استقطبت عددًا كبيرًا من نجوم سوريا انتقادات عديدة من قبل الفنانين، حيث اعتبر بعضهم أنه يجب السعي بخطوات حثيثة لدعم الدراما السورية في ظل العثرات التي تمرّ بها، الأمر الذي رأوا أنه أفضل من إقامة الاحتفالات والمهرجانات.

كما انتقد البعض عدم سماعه بالاحتفالية إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم الفنانة القديرة ثناء دبسي والنجمة شكران مرتجى.

أما الفنان أيمن زيدان وبعد حضوره الاحتفالية كتب عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك معربًا عن استيائه من المنتجين، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا جدًا حتى نعود إلى ما قبل الحرب، قائلًا: “عندما تحضر احتفال (درامانا بخير) تدرك أن الحرب لم تنته بعد، وأن مشوارنا طويل جدًا جدًا كي نعود على الأقل كما كنا.. ويل لزمن يصغر فيه الحلم”.

فيما طالبت النجمة السورية أمل عرفة أثناء تكريمها في حفل “درامانا بخير” المنتجين السوريين بالتحلي بالمسؤولية تجاه الدراما السورية. وأكدت عرفة أن الدراما السورية أمام أزمة تسويق تهدد حاضر ومستقبل الأعمال السورية، متمنية على رجال الأعمال السوريين أن يسعوا إلى إنشاء وافتتاح قنوات فضائية خاصة تفتح المجال أمام تسويق المسلسلات السورية حتى لا يتم الاعتماد على المحطات الفضائية العربية التي باتت تستغل الأزمة السورية، مشيرة إلى ما تعرضت له من أزمات بعد محاولتها تسويق مسلسلها “سايكو”، الذي ساهمت في إنتاجه.

ولفتت عرفة إلى أن بعض الممارسات غير المسؤولة من قبل المنتجين السوريين أسهمت في معاناة الدراما السورية.

كما انتقد الفنان سيف الدين سبيعي عنوان الحفل معتبرًا أن اسمه كافٍ لعدم حضوره.

وشهد الحفل كذلك انسحابًا لعدد من النجوم منهم كندا حنا والمخرج ناجي طعمي والفنانة تولين بكري لسوء التنظيم.

يذكر أن لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا أقامت حفلًا تكريميًا لشركات الإنتاج السورية ولتكريم عدد من النجوم منهم دريد لحام، جورج وسوف، فاديا خطاب، انطوانيت نجيب، المخرج نجدة أنزور، وشهد الحفل حضورًا فنيًا سوريًا وعربيًا.