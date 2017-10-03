سيف علي خان يخضع لاختبار شم الروائح خلال المؤتمر الصحفي (صور)

خضع نجم بوليوود المحبوب، سيف علي خان، خلال المؤتمر الذي عقده في فندق “أوبروي” بمناسبة إطلاق فيلمه الجديد “شيف”، إلى اختبار الروائح، حيث قدم له طبق يحتوي على 3 أنواع من البهارات وطلب منه تسميتها إلا أنه فشل في معرفتها، وبرر ذلك بكونه لا يستطيع التمييز بين أنواع البهارات ويعتبرها جميعها متشابهة.

وجاء ذلك لاختبار مدى تأثره بدوره في الفيلم الذي يجسد فيه شخصية طاهي، الأمر الذي تطلب منه تعلم كيفية إعداد العديد من أصناف الطعام.

كما صرح خلال المؤتمر أن له محاولات سابقة في الطهي، ولكن الفيلم كان بمثابة تجربة مميزة للتعلم كطاهي محترف.

يذكر أن الفيلم “شيف” من بطولة سيف علي خان ويشاركه البطولة بادمابريا، دانيش كارثيك، ولين ماروكولا. وقد سبق وأن طرحت النسخة الأصلية من الفيلم. كما ستدور أحداث النسخة الجديدة في نفس الإطار ولكن الاختلاف في الحبكة عندما تتصاعد أحداث القصة.