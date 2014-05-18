باكستان تقاضي نجمة بوليوود فينا مالك لإساءتها للرسول

أمرت محكمة باكستانية الشرطة، بتحرير قضية ضد نجمة بوليوود فينا مالك، ضيفة الشبكة التلفزيونية الباكستانية الأكثر شعبية Geo TV، وزوجها أسد خطاب بسبب أرائهما حول ازدراء الدين وإهانة المقدسات على أحد البرامج الحوارية.

وكانت صحيفة indianexpress أفردت صفحات لحكم المحكمة السالف في عددها الصادر السبت، وقالت أنه جاء بناء على شكوى مقدمة من عدة جهات ضد البرنامج الحواري Utho Jago Pakistan الأربعاء الماضي.

وكان البرنامج المثير للجدل، تضمن محتوى يحض على الإساءة للنبي محمد (ص)، ويزدري بعض المعتقدات الدينية الإسلامية، حيث كانت مالك وزوجها ضيفين على البرنامج. وفقا للصحيفة.

وفي الوقت ذاته، اختفت نجمة بوليوود المثيرة فينا مالك وزوجها عن الأنظار، خوفا من رد فعل عنيف من قبل المتطرفين.