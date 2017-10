كيم كارداشيان تنصح ترامب

حثت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التوقف عن التغريد على تويتر ولعب الغولف، ومساعدة سكان بورتوريكو الذين عانوا الأمرين من إعصار ماريا.

وكتبت نجمة تلفزيون الوقع على حسابها على تويتر متوجهة إلى ترامب “يرجى التوقف عن كتابة الرسائل على تويتر ولعب الغولف عندما يموت الناس. يرجى منك الوقوف والمساعدة”.

They don’t have power to watch the news!!! Please stop tweeting & golfing while people are dying! Please step up & help! https://t.co/AP8PnapWaO — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 30, 2017

وجاءت تغريدة كارداشيان ردا على رسالة الرئيس الأمريكي التى حث فيها سكان الجزيرة على عدم الاستماع لما تقوله وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنهم “ليس لديهم القوة لمراقبة الأخبار ومتابعتها”.

وقد هاجم الرئيس ترامب سكان بورتوريكو، قائلا إنهم “يريدون أن يفعل الآخرون كل ما يترتب عليهم أن يفعلوه بأنفسهم “، ردا على تزايد الانتقادات لبطء أعمال الإغاثة الفدرالية عقب الإعصار “ماريا”.

Results of recovery efforts will speak much louder than complaints by San Juan Mayor. Doing everything we can to help great people of PR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

We must all be united in offering assistance to everyone suffering in Puerto Rico and elsewhere in the wake of this terrible disaster. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

The Governor of Puerto Rico, Ricardo Rossello, is a great guy and leader who is really working hard. Thank you Ricky! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

وأفادت تقارير، أن بلدات في الجزيرة تفتقر إلى جهاز فدرالي أو محلي لتقديم الإغاثة.

وامتدت صفوف طويلة أمام محطات الوقود في “سان خوان”، حيث نظمت شركات أمنية خاصة دوريات، فيما قال سكان المناطق الداخلية، إن “المراسلين الصحفيين كانوا أول الوافدين من خارج مناطقهم”.

ومع ذلك، أصر الرئيس ترامب في سلسلة تغريدات له السبت، على أن فرق أجهزة الطوارئ الفدرالية والجيش، الذي أرسل عشرات السفن وقرابة 10 آلاف جندي، يؤدون عملا “رائعا”.

وسعى سيد البيت الأبيض في تغريداته التي تسبق زيارته للجزيرة الثلاثاء المقبل، إلى إلقاء اللوم في المشاكل المستمرة في الجزيرة على خصومه الديمقراطيين ووسائل الإعلام والمسؤولين المحليين.

وكانت رئيسة بلدية سان خوان، عاصمة الجزيرة التابعة للأراضي الأمريكية، كارمن يولين كروز ناشدت السلطات الفدرالية مرارا تكثيف الجهود في إيصال المواد الحيوية للسكان، وقالت كروز: “نحن نموت هنا، ولا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن للأمة الأعظم في العالم أن ترتبك في التخطيط اللوجستي لجزيرة صغيرة”.

وكتب ترامب مغردا ردا عليها: “رئيسة بلدية سان خوان، التي كانت تفيض تأييدا قبل أيام، أملى عليها الديمقراطيون بتوجيه نقد شرس لي شخصيا”… “إنهم يريدون أن يفعل الآخرون ما يترتب عليهم هم فعله، في حين يجب أن يكون هذا الجهد جماعيا. هناك 10 آلاف عامل فيدرالي حاليا في الجزيرة يقومون بعمل رائع”.

وانتقد البعض بشدة تغريدات سابقة لترامب، تساءل في بعضها عمن سيسدد فاتورة إعادة الأعمار، في وقت يواجه سكان الجزيرة أخطارا تهدد حياتهم.

واتهم ترامب بالتعاطي مع سكان بورتوريكو على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وهم أمريكيون غير أنهم لا يملكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويذكر، أن إعصار ماريا قطع التيار الكهربائي عن بورتوريكو وعن عاصمة البلاد، سان خوان، التي عانت من أثاره المدمرة أكثر من غيرها.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، وصلت سرعة الرياح إلى 250 كم / ساعة خلال الإعصار الذي ضرب منطقة الكاريبي قبل نحو 10 أيام.