أرملة مؤسس “بلاي بوي”: إدمان الجنس تسبب بفقدان زوجي حاسة السمع

كشفت أرملة مؤسسة مجلة “بلاي بوي” الإباحية، هيو هيفنر، عن إدمان زوجها على تعاطي الفياغرا، لمعالجة الضعف الجنسي.

ورغم تقدمه بالعمر استمر هيفنر في تعاطي أقراص الفياغرا، لممارسة الجنس، رغم تأثير ذلك على حاسة السمع، إذ فقد حاسة السمع قبيل وفاته رغم تحذير الأطباء له بأن استمراره بتعاطي الفياغرا سيقضي على سمعه.

وقالت كريستال هاريس (31 عامًا) في تصريح أدلت به قبل 6 سنوات لمجلة “سان” البريطانية، -لم يكشف عنه إلا بعد وفاة زوجها مؤسس “بلاي بوي”- بحسب ما أوردته الـ”بي بي سي”، إن زوجها كان يريد التوقف عن تناول الفياغرا بعد معرفته بتأثيرها السيئ، ولكنه لم يستطع فعل ذلك.

وتوفي هيو هيفنر، مؤسس مجلة “بلاي بوي” الأمريكية ورائد الصحافة الإباحية الموجهة لجمهور واسع، الأربعاء عن “91 عامًا” على ما ذكرت المجلة الشهيرة بعارضاتها العاريات.

هيفنر ،الذي أسس المجلة عام 1953 ؛لتساهم في تغير السلوك تجاه الجنس في القرن العشرين، مات ميتة طبيعية في دارته الشهيرة في بيفرلي هيلز المعروفة باسم “بلاي بوي مانشن” على ما جاء في بيان لشركة “بلاي بوي إنتربرايزيز”.

وقد أرفقت الشركة بيانها بصورة لهيفنر مع التعليق التالي “الحياة قصيرة جدًا لنعيش حلم شخص آخر”.