صورة .. خالد الصاوي يستعيد ذكريات المراهقة

استعاد الفنان خالد الصاوي ذكريات المراهقة التي عاشها في فترة السبعينات، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة قديمة له ترجع إلى 1976، عندما كان عمره 13 عاما.

وكتب الصاوي إلى جوار الصورة: "السبعينات وما أدراك ما السبعينات"؛ في سخرية واضحة من الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث قال في أحد حوارته: "الستينات وما أدراك ما الستينات".

وبمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات على خالد الصاوي، حيث داعبه أحد أصدقائه قائلا: "كنت بتسرح شعرك ده إزاي"، بينما قال آخر: "عسل .. مشاغب من الطراز الأول"، وقال ثالث: "أيام الروشنة اللذيذة وستايل كابتن شطة".

يذكر أن خالد الصاوي مشغول حاليا بتصوير مسلسله الجديد "تفاحة آدم" الذي سيعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته بشرى وريهام عبدالغفور.